Bizou International annonce officiellement avoir fait faillite

Bizou International Inc. déposera officiellement, au cours des prochains jours, une faillite en conformité avec les dispositions de la Loi sur la Faillite et L’Insolvabilité. C’est ce qu’indique un communiqué envoyé aux médias.

L’entreprise explique que la fermeture de 45 boutiques situées au Québec et au Nouveau-Brunswick est effective dès maintenant, mais rappelons que lundi soir plus aucune boutique n’était encore ouverte et que bien des employés avaient été prévenus le jour même de la fin de leur emploi.

Bizou ajoute que les quelque 350 employés recevront tous une compensation via le Programme de protection des salariés (PPS) du gouvernement du Canada.

Elle assure qu’elle a toujours eu à cœur le sort et les conditions de travail des employés loyaux à Bizou. Un document explicatif aurait été remis à chacun et chacune d’entre eux, leur expliquant comment se prévaloir de la compensation financière du PPS.

« Nous tenons à remercier personnellement tous les employés, clients, et collaborateurs de Bizou pour la confiance qu’ils nous ont témoigné durant toutes ces années ».

De grandes difficultés

En octobre 2020, Bizou s’était mis à l’abri de ses créanciers et en février 2021, 30 % de ses magasins ont fermé leurs portes. Cela représentait la fermeture de 24 boutiques sur 85.

Cette entreprise a été fondée en 1982 à Sainte-Marie où y est toujours son siège social.

Les propriétaires disent avoir eu du mal à faire face aux difficultés engendrées en partie par l’augmentation des ventes en ligne et une diminution considérable de l’achalandage en centres commerciaux.

« Malheureusement, les conséquences de la pandémie, comme la fermeture des magasins pendant plusieurs mois, l’augmentation des coûts d’exploitation et les défis d’approvisionnement des marchandises, ont ajouté une pression supplémentaire sur les liquidités et la santé financière de l’entreprise, qui s’est vue dans l’obligation de cesser l’exploitation de son réseau de boutique. Bizou devra repositionner son modèle d’affaires et se concentrer sur d’autres canaux de vente », peut-on lire dans le communiqué

Une entreprise familiale durement touchée

Le fondateur de Bizou, Marcel Labrecque était malheureusement décédé subitement en avril 2022 ce qui a été déterminant pour l’avenir de l’entreprise.