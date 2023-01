L'entreprise Matiss transmise aux mains de la génération suivante

Jacques Martel, président de Matiss, a annoncé qu’il passait le flambeau à la prochaine génération, soit à sa fille Virginie Martel, qui était jusqu’à maintenant directrice des ressources humaines pour Matissoft, et à Bobby St-Pierre, qui agissait à titre de directeur financier pour Matiss depuis 2018.

Bobby St-Pierre assurera dorénavant la direction générale de la division logicielle, Matissoft, et Virginie Martel, sera à la direction des ressources humaines de toute l’entreprise.

De ce fait, les objectifs et le fonctionnement de l'entreprise continuera sur sa lancée et le siège social demeure à Saint-Georges.

« Des centaines d’entreprises ferment ou sont vendues à l’international, faute de relève. Aujourd’hui, l’un de mes plus grands souhaits se réalise. Mon entreprise va perdurer, et ce, au Québec. Tout ce beau monde qui a fait de Matiss un succès reste avec nous. Nos gens ont toujours été au cœur de nos préoccupations, et là, ils gardent tous leur emploi », a indiqué Jacques Martel qui tenait à respecter cela.

La transition se fera en douceur puisque monsieur Martel demeurera président de l’entreprise tout le temps nécessaire. Les nouveaux dirigeants pourront également compter sur l’expérience et le soutien de Doris Boily, qui demeure directeur général de MatissEquipment, l’une des divisions de Matiss.

À propos de Matiss

Fondée en 1995, Matiss est une entreprise canadienne privée qui compte plus d’une centaine d’employés à son siège social de Saint-Georges de Beauce, ainsi qu’à sa seconde place d’affaires située à Sainte-Julie, au Québec. Matiss offre des solutions d’automatisation industrielle, afin de rendre ses clients plus compétitifs dans la fabrication de leurs produits. La division Matissoft, développe et intègre des logiciels de gestion de la production de type ERP et de contrôle de procédés pour le secteur agricole, notamment pour les meuneries et les éleveurs. La division MatissEquipment, propose des solutions d’automatisation, de robotique et d’équipements sur mesure.