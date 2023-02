Un café-boutique ouvre sur la 1re Avenue à Saint-Georges

Un café-boutique-resto a été inauguré ce jeudi sur la 1re Avenue à Saint-Georges, il s’agit de Ôtres choses. Le local commercial de l’entreprise Les Ôtres, hébergement et cie abrite également un appartement de type 4 et demi.

Bien que le café-boutique se trouve au 12367, 1re Avenue, un secteur moins bien aimé par les commerçants, les propriétaires n’ont pas hésité à relever ce défi.

« Par le biais de notre café-boutique, nous voulions bonifier notre offre en hébergement touristique, la rendre encore plus magique et complète », indiquent-ils.

L’établissement désire faire sa part pour une planète et une population plus en santé. Cela en distribuant des produits écoconscients provenant de producteurs engagés et principalement québécois, en prônant l’utilisation de contenants réutilisables, en remettant une partie des profits réalisés à des organismes locaux et en utilisant des ingrédients pour la plupart locaux et biologiques.

Un projet de longue haleine

Ce projet est né du désir de Maryse, Jean-Denis et Aurélie qui veulent offrir de beaux hébergements autant à la clientèle des alentours, que celles touristiques.

Ils ont l’intention d’acquérir un bâtiment par année dans la ville dans le but de le rénover et l’ajouter à leur collection d’appartements de ville en location à court terme.

Une aide financière

Le projet a pu voir le jour en partie grâce à la bourse du fond des nouveaux attraits touristiques. Ils ont ainsi reçu l’aide de Destination Beauce et Tourisme Chaudière-Appalaches.