Lancement d'un « Petit guide pour distinguer le lait du faux »

Les Producteurs de lait du Québec (PLQ) lancent Le petit guide pour distinguer le lait du faux, une toute nouvelle campagne publicitaire visant à aider les consommateurs à faire des choix plus éclairés quant au lait et aux boissons alternatives, alors que plusieurs informations circulent sur ces produits.

« Nos 10 000 producteurs et productrices de lait sont investis et se lèvent tous les matins pour produire un lait de la plus grande qualité. Il nous apparait donc tout indiqué de participer à la discussion pour permettre aux gens de mieux s’y retrouver à travers l’éventail d’options disponibles sur les tablettes. Après tout, le lait demeure la boisson la plus complète et la plus saine sur le plan nutritionnel, et nous ne sommes pas gênés de le dire ! », a expliqué Daniel Gobeil, président des PLQ.

Un sondage indique que même si 94 % des consommateurs jugent que le lait est une excellente source de nutriments, une proportion non négligeable demeure néanmoins confuse quant aux attributs du lait par rapport aux autres boissons, ce qui explique l’appétit des PLQ de se joindre à la conversation.

À titre d’exemple, on apprend que 50 % des répondants pensent que le lait contient plus d’additifs que les boissons alternatives, alors qu’au contraire, on y ajoute uniquement des vitamines. De plus, 25 % des répondants croient que le lait est très transformé, alors qu’il l’est minimalement, comme en atteste la classification NOVA, utilisée par des instances de santé publique à travers le monde.

En complément des publicités, la page laitdufaux.com s’ajoute à la plateforme web de la Famille du Lait. Cette section permettra aux consommateurs d’approfondir les informations présentées dans la campagne grâce à une information crédible regroupée en un seul endroit.