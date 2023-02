La formation continue en agriculture: pertinente et efficiente

L’heure est au bilan pour les 13 collectifs régionaux en formation agricole (CRFA) qui, par le biais du Plan de soutien en formation agricole (PSFA), présentent les résultats de leur travail pour la formation continue en agriculture pour 2021-2022.

Destinées aux producteurs, aux aspirants producteurs, à la relève et aux travailleurs agricoles, les activités ont permis de former 7 953 personnes dans 677 formations, des résultats en croissance. Notons également que même si le mode d’apprentissage en ligne demeure populaire pour tous ses avantages connus, les activités en présentiel ont également repris du service cette année et les producteurs se réjouissent de pouvoir échanger entre eux en personne.

Les excellents résultats de la dernière année démontrent que le réseau, par sa structure et son organisation, répond de façon concrète aux besoins du secteur.

« Je suis très fier des réalisations des collectifs en formation agricole qui desservent le milieu agricole selon les besoins spécifiques régionaux. Les actions de concertation du réseau sont une grande richesse pour le secteur agricole! », a souligné James Allen, président de la Table des présidents des CRFA.

Chaudière-Appalaches, en tête de liste

Encore cette année, l’engagement et la concertation des membres du CRFA permettent à la Chaudière-Appalaches de demeurer au premier rang des régions les plus actives en formation continue en agriculture depuis plusieurs années. En effet, 25 % des activités de formation de la province ont été générées par la région.

Ainsi, pour 2021-2022, on recense 173 activités de formation dans la région, 2 916 heures de cours et 1 905 participants. Plus de 30 % des formations ont été suivies en ligne et une vingtaine de nouveautés sont au bilan. En ce qui concerne le financement, 640 475 $ ont été investis en formation continue en agriculture dont 171 752 $ provenant des participants eux-mêmes et 105 711 $ de Services Québec, un partenaire régional incontournable.

Les thématiques les plus populaires

L’Acériculture et la foresterie (1 674,5 heures et 1 840 participants) demeurent toujours la grande thématique de formation la plus prisée, suivie de près par l’Agriculture biologique. Ensuite, la Production horticole au troisième rang, ainsi que la Transformation alimentaire et la Production laitière, thématiques répondant fortement au besoin de développement actuel des entrepreneurs agricoles.

Un soutien indéniable des partenaires financiers

Pour ce qui est des investissements directs en formation agricole, Services Québec a chiffré son appui à 504 187 $, tandis que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) a offert la somme de 1 491 622 $ et les autres partenaires un montant de 189 250 $. Les participants, eux-mêmes, ont contribué à couvrir une large partie des frais de leur formation de courte durée, soit 941 988 $ (équivalent à 30 % des coûts totaux). Ainsi, les sommes octroyées en formation continue en agriculture atteignent, pour la deuxième fois, la barre des 3 M $, avec 3 127 047 $.

Rappelons que le travail des CRFA est rendu possible grâce à la contribution du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), via la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), du MÉES et du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) qui appuient financièrement le PSFA à la hauteur de 495 000 $ par année. L’Union des producteurs agricoles et AGRIcarrières sont également des alliés indispensables, en raison de leur implication financière et leur contribution en nature, sans oublier l’implication des maisons d’enseignement partout sur le territoire.

Le bilan complet des activités du PSFA ainsi que les Faits saillants 2021-2022 sont disponibles sur le portail de la formation continue en agriculture à l’adresse uplus.upa.qc.ca et sur le site Web d’AGRIcarrières à l’adresse agricarrieres.qc.ca.