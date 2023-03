Un nouveau président pour Développement Économique Nouvelle-Beauce

Le Développement Économique Nouvelle Beauce (DENB) a annoncé mercredi 22 mars lors de son assemblée générale annuelle, l’arrivée de Frédéric Marcoux à sa présidence à Sainte-Marie.

Après six ans à la tête de la présidence du DENB, Josée Turgeon a souhaité quitter sa place avec le sentiment du travail bien fait. « Grâce à une équipe d’administrateurs et d’employés compétents, engagés et possédant une belle diversité d’expertises, les ingrédients sont en place pour demeurer une région dynamique », a indiqué l’ancienne présidente, Josée Turgeon.

Durant son assemblée générale, l’équipe de DENB a fait savoir que le deuxième trimestre 2022 avait retrouvé une activité économique un peu plus normal, bien que l’année ait débuté dans un contexte de pandémie. Au-delà de l’accompagnement financier, le DENB a continué de soutenir les entreprises dans leurs projets d’affaires.

En 2022, près de 3 120 interventions ont pu être réalisées auprès de plus de 760 promoteurs. Ces interventions ont pu prendre la forme de service-conseil, recherche de financement, soutient à l’élaboration de plans d’affaires et de prévisions financières, référencement ou encore Webconférence. DENB a permis à une cinquantaine d’entreprises de la région d’obtenir une aide financière. L’enveloppe monétaire attribuée a été de plus de 2 267 900 $.

L’équipe de DENB a également participé au suivi proactif de projets structurants d’importance pour la MRC Nouvelle-Beauce, notamment avec le District de la construction innovante (DCI). Ce projet d’envergure abritera un laboratoire en robotisation et automatisation, un laboratoire acoustique ainsi qu’un espace de formation, d’animation et de collaboration entre les partenaires de l’écosystème d’innovation et les entreprises de la construction.

Pour rappel, le Développement économique Nouvelle-Beauce est la porte d’entrée des entrepreneurs. Ces derniers peuvent y trouver un réseau d’expertise pour les accompagner sur leurs projets d’affaires, ainsi que plusieurs autres services.