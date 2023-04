Le Woodoliparc reçoit le prix Jeune entreprise de l'année

Le Woodooliparc, situé à Scott, a reçu le prix Jeune entreprise de l'année décerné par Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB) lors de la 33e édition du Souper des jeunes gens d’affaires de La Nouvelle-Beauce qui s'est tenu ce mercredi 19 avril.

Ce prix vise à promouvoir l’entrepreneuriat, l’innovation et la créativité tout en étant une source d’inspiration pour les jeunes entrepreneurs à poursuivre vers le succès. Il souligne la réussite d’une entreprise de moins de 10 ans située en Nouvelle-Beauce et s’étant particulièrement illustrée au cours des dernières années.

« C’est en 2016 que le Woodooliparc prend la décision de s’installer à long terme à Scott. Avec la proximité des grands centres et étant voisin d’un attrait touristique déjà très reconnu, tous les éléments étaient alignés afin que le parc thématique connaisse un succès. Une entreprise saisonnière qui exploite deux thématiques, qui a franchi le cap des 100 000 visiteurs après trois ans d’activités, qui a relevé avec brio le défi de la COVID-19, sont des exemples pour montrer comment l’entreprise a fait preuve d’une grande agilité », a indiqué Marlène Bisson, directrice générale de DENB.

Notons que ce sont plus de 275 convives qui se sont réunis à La cache à Maxime, afin de reconnaître l’audace, la passion et la créativité d’entrepreneurs de la région.

Une tribune pour six jeunes entreprises

Au cours de la soirée, les convives ont également pu découvrir six entreprises nouvellement démarrées ou transférées de la MRC, choisies pour leur diversité de services et leur emplacement dans différentes municipalités de La Nouvelle-Beauce.

Les six entreprises présentées sont :

- Bâti-Forme, Saint-Elzéar, (François Grenier, Raphaël Grenier et Grégoire Gauthier)

- Boutique Ski Beauce, Vallée-Jonction (Paul Nadeau)

- Camping Gaulois, Saint-Lambert-de-Lauzon (Pierre-Guy Lavoie et Marek Roy)

- Décapage Signature MB, Saint-Isidore (Maxime Bouillon et Anne-Joëlle Hainse)

- Le Roy de Cœur Traiteur, Scott (Élie Roy)

- SoluScan 3D, Sainte-Marie (Jean-Philip Giguère)