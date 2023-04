Défi OSEntreprendre: la Beauce bien représentée parmi les lauréats

Ce jeudi 27 avril avait lieu la soirée du 25e Gala du Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches à Lévis. Près de 21 prix ont été remis aux lauréats qui se sont démarqués et des bourses totalisant 23 000 $ ont aussi été décernées à ces participants.

En Beauce dans le volet scolaire, le projet « Jour de relâche à Bélanger », de la Polyvalente Bélanger a remporté un prix dans la catégorie secondaire 2e cycle. Dans la catégorie Formation professionnelle et Éducation des adultes, ce sont les élèves du Centre d'éducation des adultes Monseigneur-Beaudoin-Les-Sources qui l'emportent avec « Ma trousse Autonomie ».

Pour le volet création d'entreprise, M. C. Contrôle Nordique, de Scott, remporte non pas un, mais deux prix, dans les catégories Innovation technologique et technique et prix Coup de coeur Flexipreneur du Réseau des SADC et CAE. La Ferme des cent acres de Lac-Etchemin repart également avec un prix dans la catégorie Faire affaire ensemble.

Pour rappel, le Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches est un concours qui permet de propulser l'esprit d'entreprendre dans la région, grâce à la collaboration des milieux pédagogiques et entrepreneuriaux. Le Défi fait rayonner 47 000 personnes, des jeunes du primaire jusqu'à l'université, ainsi que de nouveaux entrepreneurs de la région.