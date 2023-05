Travaux de la route 108 à Saint-Évariste: tous les détails

Les usagers de la route 108 l'auront certainement remarqué, il y a actuellement des travaux entre les municipalités de Courcelles et Saint-Évariste. Plus précisément, une réfection de la chaussée est en processus entre les rangs Fortier et Tanguay, et ce, depuis le 2 mai.

C'est ce qui résume les détails disponibles sur le site du Québec 511. Il faut également ajouter que la fin des travaux est prévue, pour le moment, en date du 31 juillet prochain. Les plus récentes mises à jour à cet effet datent du 28 avril.

En ce qui concerne les frais engendrés par cette réfection, le chantier est classé par l'intervalle entre 1 M$ et 5 M$. Il est question ici d'une distance approximative de 2,9 km. La circulation est permise, avec une alternance entre les deux voies, dirigées par des feux de circulation temporaires.