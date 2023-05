L'APBB honore ses pionniers pour son 60e anniversaire

Dans le cadre des festivités entourant son 60e anniversaire de fondation, l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB) a rendu hommage aux pionniers qui se sont impliqués au sein de l'organisme au fil des ans.

La cérémonie s'est tenue le 10 mai, au Centre Frameco de Saint-Joseph-de-Beauce, tout juste avant l’assemblée générale annuelle de l’association, qui a accueilli quelque 300 personnes.

« Ce dont je suis le plus fier, c’est que notre région ait été leader dans la mise en marché avec le Fonds forestier, avec le service d’éducation et d’information et avec le service aux producteurs en aménagement. Je suis fier aussi qu’on ait profité, en région, d’une équipe d’employés et d’administrateurs de premier ordre », a déclaré Marcel Giguère, l'une des personnes célébrées, lui qui fut directeur général du regroupement de 1982 à 1990.

Les autres pionniers, qui ont tous reçu un trophée-hommage personnalisé, fabriqué en Beauce par l'entreprise Altrum, étaient:

• Raymond Racine, impliqué à divers titres à partir de 1979, dont celui de directeur général de 1990 à 2011.

• André Lantagne, administrateur de 1987 à 2006, dont dix ans comme président.

• Simon Rodrigue, qui a fait une carrière de 35 ans à l’APBB, notamment comme directeur des finances et de la mise en marché.

• Lise Morin-Guay qui, durant 46 ans, a été l’adjointe administrative de direction.

• Mario Quirion, entré au conseil d’administration en 1994, et membre de l’exécutif depuis 1996.

• Carol Fortin, administrateur depuis 1994 et vice-président depuis 2022.

• Robert Paquet, membre du conseil d’administration depuis 1991, et vice-président entre 1996 et 2020.

• Lucien Gagné, secrétaire du syndicat de 1967 à 1981.

• Hugues Veilleux, entré au syndicat en 1968, et secrétaire adjoint, responsable de la gestion financière et de la mise en marché pendant 33 ans.

• Donald Poulin qui, sans être un employé régulier de l’APBB, s’est lui aussi mérité un trophée-hommage pour sa contribution exceptionnelle à la formation des propriétaires de boisés, avec ses cours d’abattage manuel sécuritaire et d’affûtage et entretien de la scie (depuis 1997).

Assemblée générale

La fête a été suivie par le tenue de l'Assemblée générale annuelle qui comptait quelque 273 propriétaires membres en règle présents.

Plusieurs résolutions ont été adoptées dont les principales ont porté sur l'application uniforme de la réglementation sur la conservation des milieux humides, sur l'intégration du taux distinct de taxation des immeubles forestiers, un meilleur soutien à la forêt privée et l'application de la résidualité,

« Nous avons aussi toute la réflexion et la concertation sur la mise en marché collective afin de remettre le propriétaire de la ressource au centre de la filière forestière, tout en préservant les acteurs importants de la filière qui sont les producteurs, les entrepreneurs, les transporteurs et les transformateurs, a fait remarquer le directeur général de l'APBB, Éric Cliche. C’est au lendemain de l’AGA que le vrai travail commence. Nous avons du pain sur la planche avec les résolutions reconduites. »

La rencontre a également permis aux membres de procéder à l’élection des trois postes d’administrateurs qui étaient à pourvoir. Ainsi, les administrateurs sortants Carol Fortin (siège 1 MRC de Beauce-Sartigan), Christian Forgues (siège 5 MRC de la Nouvelle Beauce), et Étienne Poulin (siège volant - 1 MRC de Beauce-Sartigan), ont tous été réélus.