Dragage d'or placérien sur la propriété Ditton

Montréal, Québec - Champs d’Or en Beauce (Champs D'Or en Beauce) (TSXV : "BGF"), ("BGF") : ("BGF" ou la "Société") : a le plaisir d'annoncer qu'elle a dragué 2,16 grammes par mètre cube (g/m3) d'or placérien sur son projet Ditton Gold situé près de la ville de Chartierville dans le sud du Québec.

Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Champs d’Or en Beauce, a déclaré : " Nous sommes heureux d'avoir trouvé des échantillons dont les teneurs sont supérieures à la moyenne des teneurs en or placérien en Amérique du Nord. C'est un signe positif car nous avons découvert des placers à haute teneur à la fois à la surface et à des niveaux plus profonds dans la fosse de la carrière, ce qui suggère que le chenal d'or placérien de Ditton pourrait être un gisement substantiel." M. Levasseur a également déclaré : "Ce développement a renforcé notre objectif d'évaluer la possibilité d'un gisement d'or placérien économiquement viable, ainsi que de rechercher des signes qui pourraient conduire à de futures découvertes d'or filonien dans la roche-mère."



Image : Échantillons SB-100, T-13-3, SB-101 et SB-102

Résultats de l'échantillonnage par dragage

L'unité de quantité standard de l'industrie pour l'or placérien est le gramme par mètre cube.



Les teneurs sont uniquement indicatives. En raison de la variabilité des teneurs des dépôts alluvionnaires, un plus grand volume d'échantillons est nécessaire pour obtenir une meilleure représentation de la teneur en or. Les échantillons prélevés à l'aide d'une drague Keene modèle 2004 sont fixés à un tamis ¼, ce qui peut affecter le volume d'écoulement mesuré.

Mines d'or d'Amérique du Nord



Cet or a été extrait des dépôts de till glaciaire non consolidé d'une tranchée au niveau du sol (SB-100) située au-dessus du chenal placérien interprété à environ 300 m au nord de la carrière de Ditton (Blais) en exploitation. Les échantillons T-13-3, SB-101 et SB-102 ont été extraits de trois tranchées dans le sol de la carrière.

La carrière de Ditton a une profondeur d'environ 20 mètres dans des dépôts de till glaciaire non consolidés. Elle est située au nord du champ de tir X et à environ 300 m au sud-est du chenal présumé du placer Ditton. Des échantillons ont été prélevés dans les tranchées remplies d'eau T-13-3, SB-101 et SB-102 dans le sol de la carrière, dans du gravier tertiaire brun cimenté en contact avec de la roche volcanique cisaillée. La société a utilisé une drague suceuse et un appareil à sas pour collecter et concentrer les échantillons.

Les échantillons ont été traités au laboratoire de Coalia à Thetford Mines, au Québec. Le procédé employé par Coalia consistait à tamiser les concentrés à travers des <2 mm fraction mesh. the sieved fractions were further mechanically concentrated via a superpanner. under microscope, gold grains extracted to be counted, weight, and characterized. over 20 of ranged in size from approximately 100 um up 3mm length, coarse delicate extracted. heavy mineral concentrates sent msalabs langley, bc, assay for fine particles or non-visible gold. combined results lab assays weighted per sample obtain indicative grades grams cubic meter. pending are 10 sonic drill holes completed fall 2022. will reported as soon company receives them. jean bernard, b,sc. geo., is qualified person, defined by ni 43-101, who has reviewed approved technical information presented this release. Une personne qualifiée n'a pas effectué de travaux suffisants pour classer les ressources minérales telles que définies par l'instrument national (NI) 43-101 ; il n'est pas certain que les futurs travaux d'exploration aboutissent à la délimitation de ressources minérales.

Carte d'exploration du projet Ditton

À propos du canal Ditton Placer

Le chenal d'écoulement se trouve dans la ville de Chartierville, au Québec. Il se trouve à 4 km à l'est de la mine d'or historique Mining Brook Placer et à 6 km au nord-ouest de la frontière entre les États-Unis et le New Hampshire. Il est également situé à 115 km au sud du projet Beauce Gold de la société à St-Simon-Les-Mine.

Un programme d'échantillonnage mené par la société a permis de récupérer de l'or dans tous les échantillons prélevés dans la carrière de Ditton (communiqué de presse de BGF du 20 janvier 2022), ce qui a conduit à la découverte du chenal d'or placérien de Ditton. Les rapports d'exploration historiques des années 1980 sur la géologie et la géophysique régionales ont permis de mieux comprendre l'existence d'un chenal. Ils ont également révélé que la carrière était une fosse excavée d'une couche exposée d'un chenal d'or placérien du Tertiaire. Les résultats des lignes de prospection sismique réfractaire de 2022 de la société confirment l'existence d'un paléochenal.

Le chenal est orienté du sud-ouest au nord-est et on pense qu'il s'ouvre dans les deux directions.

Potentiel de découverte d'or filonien

Les grains d'or récupérés présentaient des formes angulaires délicates suggérant un faible transport. La source rocheuse proximale du chenal d'écoulement des placers pourrait provenir du flanc est érodé du mur de la vallée. La lithologie de la roche mère présente un point de contact entre des roches volcaniques altérées et des roches schisteuses. Les levés historiques ont indiqué de forts linéaments magnétiques favorables à la présence de lentilles de quartz aurifères.

On estime que la ligne de faille de Bella s'étend sur 1 km à l'est du chenal alluvial où Cache Exploration a réalisé en 1985 trois sondages au diamant le long de la route de Rang Dix pour tester une forte zone de cisaillement. Ces trous ont recoupé des andésites contenant de nombreux filons de quartz minéralisés en pyrite et beaucoup de tourmaline. Il est intéressant de noter que dans le journal de forage du sondage numéro S-2, il est indiqué que de l'or visible a été noté à 240 mètres (GM42843). Cache n'a pas effectué le forage de suivi recommandé pour tester cette anomalie.

Champs d’Or en Beauce est une société d'exploration aurifère qui se concentre sur l'exploration des placers et des roches dures dans la région de la Beauce, au sud du Québec.