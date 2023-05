Une contribution de 100 000 $ au Club de golf Sainte-Marie

La Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce a annoncé, lors du Tournoi d’ouverture des membres tenu dernièrement, une contribution majeure de 100 000 $, étalée sur dix ans, aux administrateurs du Club de golf Sainte-Marie.

La somme provient du Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), un outil d'appui aux communautés unique aux caisses Desjardins.

Les montants servent au projet de modernisation des lieux qui a nécessité des travaux majeurs comme l’agrandissement ainsi que l’amélioration des équipements et de la terrasse. Les opérateurs du club ont aussi comme objectif de rendre le golf plus accessible aux jeunes.

« Le lien d’affaires avec nos membres nous permet, une fois de plus, de répondre présent aux demandes du milieu. Pour nous, c’est un projet structurant qui aura des retombées importantes dans notre communauté », de préciser la présidente du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce, Estelle Lehoux.

« En plus d’être notre partenaire financier de longue date, la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce est fortement engagée dans notre quotidien et dans nos différents projets. Que ce soit dans le cadre de nos investissements, par son implication dans nos activités, le développement de notre sport ou l’accessibilité du golf auprès des jeunes, l’équipe de la Caisse est toujours présente et active afin de concrétiser nos idées et nos rêves. Elle nous l’a encore démontré avec notre projet majeur d’investissement dans notre pavillon principal », de mentionner pour sa part le président du Club de golf Sainte-Marie, Daniel Drouin.