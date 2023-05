Pizza Salvatoré s’installe à Sainte-Marie-de-Beauce

La chaîne Pizza Salvatoré vient d’annoncer qu'elle ouvrira en juillet prochain une nouvelle succursale à Sainte-Marie-de-Beauce.

La pizzéria, qui sera située au 760 du boulevard Vachon-Nord, représente un investissement de plus de 400 000$. Elle sera le 72e restaurant de l'entreprise beauceronne fondée en 1964 par Salvatoré Abbatiello.

Jusqu’à maintenant, la chaîne avait développé son réseau sous un modèle d’affaires corporatif. Avec les nombreuses demandes de franchisage venant de l’extérieur, la famille Abbatiello a finalement ouvert les portes à cette formule il y a quelques mois. « Étant donné que chaque pizzéria a un grand volume de vente et que le réseau est financièrement en bonne santé, nous poursuivons l’expansion, qui est l’une des plus importantes au Canada en restauration rapide actuellement », a mentionné Élisabeth Abbatiello, responsable des communications et du rayonnement chez Pizza Salvatoré.

L'entreprise familiale compte près de 2 500 employés à travers ses 72 succursales.