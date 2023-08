Jean Champagne recevra le Sommet Enracinement 2023

L'homme d'affaires beaucevillois, Jean Champagne, recevra en octobre le prix Sommet Enracinement 2023.

Cette distinction annuelle sera remise lors de la Soirée des Sommets de l'organisme Beauce-Centre Économique. Le prix est décerné à une personne qui, grâce à sa grande implication, contribue de manière exceptionnelle au développement économique et social du territoire.

« Personnalité d’affaires influente, M. Champagne met quotidiennement à profit son expertise et les nombreuses connaissances qu’il a acquises tout au long de sa carrière entrepreneuriale dans le but d’aider et de développer sa communauté. Homme de cœur et d’ambition, sa générosité et son dévouement marquent la réalisation des nombreux projets qu’il entreprend », peut-on lire dans le bulletin d'annonce.

Lors de la soirée, qui se déroulera le 26 octobre prochain au Centre Frameco de Saint-Joseph-de-Beauce, les convives pourront aussi entendre la conférence de la présidente de l’entreprise Interbois, Marie-Ève Drouin.



Plus aucun billet n'est disponible puisque cette 24e Soirée des Sommets affiche déjà complète.