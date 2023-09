Ouverture officielle du Centre agroalimentaire des Appalaches

Plus d’une cinquantaine de personnes étaient présentes à Adstock, hier, pour l’ouverture officielle et le début des opérations du nouveau Centre agroalimentaire des Appalaches.

Cette entreprise de l'économie sociale, initiée par le Comité de développement agroalimentaire des Appalaches, a demandé des investissements totalisant 3 139 270$.

Le centre a comme mission de contribuer activement au développement du secteur bioalimentaire de la région de Chaudière-Appalaches en accompagnant et soutenant les acteurs et actrices de l’industrie alimentaire dans la MRC des Appalaches et des alentours.

« La Municipalité d’Adstock se positionne en tant que partenaire du concept d’autosuffisance alimentaire, qui est l’une des priorités du gouvernement du Québec. Nous sommes donc très heureux d’avoir collaboré à la concrétisation du centre. Ce projet vient bonifier les installations déjà existantes comme l’incubateur, les serres, la terre-école, la forêt nourricière et les cuisines collectives », a souligné le maire, Pascal Binet.

« Nous souhaitons que les entrepreneurs en agroalimentaire profitent des espaces et équipements de qualité que nous avons mis en place. Nous sommes convaincus que le Centre agroalimentaire des Appalaches deviendra un pôle de développement agroalimentaire essentiel dans toute la Chaudière-Appalaches », a indiqué de son côté le président du Comité de développement agroalimentaire des Appalaches, Michel Nadeau.

Ce projet est rendu possible grâce à de nombreux partenaires financiers dont Investissement Québec (1 390 842$), le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (300 000$), le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (300 000$), Desjardins (275 000$), la Société de Développement Économique de la Région de Thetford (150 000$), la Société d'aide au développement de la collectivité de L'Amiante (125 000$), la MRC des Appalaches (70 000$), le Comité de développement agroalimentaire des Appalaches (3 428$) ainsi que la Municipalité d’Adstock, avec l’achat du terrain et d’autres travaux d’infrastructures (525 000$).