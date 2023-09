Travailleurs étrangers temporaires en Beauce: 15% de plus que l'an dernier

L'avenir de l'intelligence artificielle (IA) fera l'objet d'une conférence, qui sera livrée le 2 octobre prochain au Cégep Beauce-Appalaches, par la mathématicienne et experte en IA, Ravy Por, Conçue dans le but de démystifier ce domaine complexe, cette conférence exceptionnelle portera sur l'historique, l'éthique et le futur de l'IA et permettra ...