Une reconnaissance méritée pour deux leaders d'entreprise

C’est devant près de 350 convives au 43e Souper des gens d’affaires de La Nouvelle-Beauce, qui s’est déroulé hier soir au Centre Caztel de Sainte-Marie, que Maurice Bolduc a été intronisé au sein du Club des Bâtisseurs de La Nouvelle-Beauce alors que Kathy Poulin a reçu la distinction Personnalité d’affaires de l'année 2023.

Sous le thème Bâtir et s’engager en toute authenticité, l'événement était organisé par Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB), dans le but de souligner le dynamisme, l’implication et le parcours professionnel de leaders de la communauté d’affaires.

Maurice Bolduc au Club des Bâtisseurs

Inspiré par son grand-père dès son très jeune âge, il n’y a jamais eu aucun doute pour Maurice Bolduc que plus tard, il serait entrepreneur. Il n’en fallait pas plus pour que peu de temps après sa sortie du collège, il se joigne à son père pour fonder Aimé Bolduc & Fils, qui deviendra Béton Bolduc.

Au début des années 70, après l’acquisition de la totalité des parts de l’entreprise, une nouvelle ère débute avec le déménagement de l’entreprise à l’endroit même où celle-ci est située dans le parc industriel à Sainte-Marie. L’usine se dote de nouveaux équipements de production pour répondre à l’accroissement de son volume d’affaires dans le marché résidentiel. Un peu plus tard, Béton Bolduc fera face à un nouvel engouement des consommateurs pour des produits d’aménagement paysager. Les opportunités et la vision de développeur font que Béton Bolduc existe encore après 68 ans.

En plus de la gestion courante des activités de l’entreprise, Maurice Bolduc, qui est maintenant âgé de 87 ans et à la retraite, s'est impliqué grandement au sein de la communauté en appuyant et soutenant plusieurs projets, notamment le club de hockey Les Beaucerons.

Kathy Poulin choisie Personnalité d’affaires de l’année

La 43e édition du Souper des gens d’affaires a également mis en lumière une femme d’affaires qui a su tirer son épingle du jeu dans un monde qui se veut davantage masculin tout en contribuant au rayonnement enviable de son entreprise. C’est à titre de Personnalité d’affaires de l’année que Kathy Poulin, présidente de Structures RBR, a été honorée.

Structures RBR est une entreprise manufacturière qui conçoit et produit des composantes structurales de bois à partir de méthodes, techniques et matériaux éprouvés. Ce sont quatre usines qui sont opérées par l’entreprise, dont deux situées à Saints-Anges où l'on y retrouve également le siège social. Présente dans plusieurs régions du Québec, Structures RBR couvre également certains marchés chez nos voisins du Sud. Célébrant bientôt leur 50e anniversaire d’existence, la mission de l’organisation est de simplifier le travail des entrepreneurs au chantier. Ce sont près de 200 employés qui s’affairent à mener à terme cette mission.

C’est en 2003 que Mme Poulin, accompagnée de partenaires, a repris les rênes de l’entreprise familiale. Ses premières intentions comme présidente furent, d’abord, de stabiliser les ventes et, par la suite, développer le marché aux États-Unis afin d’étendre la production douze mois par année. 2010 est une année charnière pour Structures RBR qui procède à l’acquisition de Toitures Fecteau, en plus de démarrer la production d’un nouveau produit, les murs préfabriqués. En 2015, une nouvelle usine voit le jour à Saints-Anges. Puis, en 2020, a lieu la construction d’un tout nouveau siège social, toujours à Saints-Anges, ainsi que l’acquisition d’une usine au Lac-Etchemin, ce qui montre la constante croissance de Structures RBR.

Des entrepreneurs bien accompagnés

Dans le cadre de ce 43e gala, le président de l’organisation DENB, Frédéric Marcoux, a rappelé aux entrepreneurs l’importance de demeurer à l’affût d’opportunités pour la région et d’être de bons ambassadeurs. « Ensemble, développons notre région et faisons rayonner nos entreprises », a-t-il lancé comme message.