Fin des rénos au IGA Extra Rodrigue et Morin

Les propriétaires du marché IGA extra Rodrigue et Morin, situé sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges, ont procédé vendredi dernier à la traditionnelle coupe de ruban, pour souligner la fin des travaux de rénovation qui se sont déroulés au cours des derniers mois.

Sur la photo, on aperçoit de gauche à droite, Jean-Charles Guilbert, de la direction exploitation détail chez Sobeys, Stéphane Poulin, directeur de cabinet et représentant du député fédéral de Beauce, Richard Lehoux, Simon Gauthier, directeur du magasin, Anne-Marie Rodrigue et Jean-François Morin, co-propriétaires du marché, Geneviève Dugré, vice-présidente principale, exploitation de détail – Québec et soutien à l’exploitation nationale chez Sobeys, Carl Paquette, vice-président, exploitation de détail, Bannière IGA/IGA extra, ainsi que Claude Morin, maire de Saint-Georges.