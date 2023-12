Beauce Mitsubishi fête ses 20 ans

Le 6 décembre 2023 a marqué les 20 ans d’existence pour la concession automobile Mitsubishi en Beauce.

À ses débuts, la concession ne comptait que sept employés, alors que maintenant, l'équipe regroupe 19 personnes. Tous ensemble, ils représentent plus de 200 ans d’expérience et de savoir-faire, le tout afin de vous offrir un service hors pair.

Pour fêter l’occasion, le directeur général, David Lessard, a voulu marquer l'événement en grand. Ce fut l’occasion idéale pour reconnaitre toute l’expérience de l’équipe présente et aussi en profiter pour exprimer un mot en l’honneur des employés en place ainsi que tous ceux et celles qui se sont joint à l’aventure au fil des ans.

« C’était l’occasion pour nous de montrer notre gratitude à chacun des membres de l’équipe. J’en ai donc profité pour offrir un trophée indiquant le nombre d’années de chacun dans la famille Beauce Mitsubishi. C’est plus de la moitié de l’équipe qui offre plus de 10 ans à la concession. J’en suis très reconnaissant et c’est presqu’un exploit, car la moyenne québécoise ne dépasse même pas les cinq ans », indique M. Lessard

2000 $ cash!

Eh oui, il y a même un cadeau pour remercier notre précieuse clientèle. Ceux et celles qui achèteront un véhicule neuf ou usagé en décembre courent la chance de gagner 2000 $ en argent. Le tirage se fera le 29 décembre 2023.

C’est l’occasion idéale de rouler en toute sécurité avec un VUS Mitsubishi, équipé de la traction intégrale et de la meilleure garantie, soit 10 ans ou 160 000 km.

De plus, rappelons que le constructeur japonais Mitsubishi Motors a fêté ses 105 ans en 2022 et que la division canadienne a célébré ses 20 ans de présence au pays, l'an dernier également.



Merci à tous ceux et celle qui ont contribué à notre succès au fil des ans.

Vous désirez en apprendre plus sur la concession? Venez nous visiter ou visitez le www.beaucemitsubishi.ca



Pierre Lessard Fondateur, posant devant la concession à l’ouverture en 2003.





Pendant la construction.



La concession aujourd'hui.