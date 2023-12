Une belle édition pour le Marché de Noël de la Chambre de Commerce de Beauceville

L’Expo forestière et acéricole de Beauce sera de retour sur les terrains de la Polyvalente de Saint-Georges, le dimanche 8 septembre 2024. L’Expo accueille entre 50 et 60 exposants qui profitent de cette journée pour présenter les équipements, produits et services dont les propriétaires de boisés et d’érablières ont besoin dans leur gestion et ...