La Ferme Gagnonval récompensée pour la qualité de son lait

La Ferme Gagnonval inc., de Sainte-Hénédine, vient d'être récompensée pour la qualité de son lait, dans le cadre du 35e concours du Club de l’excellence d'Agropur.

L'entreprise a remporté ce titre après une analyse des résultats de son lait sur une année entière et une inspection des installations.

L'établissement compte 40 vaches en lactation de race Holstein. « On est fier de maintenir notre qualité depuis plusieurs années et de se démarquer par nos résultats », affirment les propriétaires, Denis et Marc Gagnon, qui ont été finalistes du concours une dizaine de fois. Deuxième génération de Gagnon à diriger l’entreprise, ils détiennent la ferme depuis 1985. Ils remarquent que la production laitière a évolué au fil des ans. « La génétique s'améliore, tout comme le bien-être des animaux, qui ont aujourd’hui plus de confort. »

Les 14 champions régionaux, dont la Ferme Gagnonval, sont en lice pour le titre de Grand champion, prix Qualité du lait, qui sera dévoilé lors de l’assemblée générale annuelle d’Agropur en février prochain.