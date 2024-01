Réduction des pesticides: un bilan positif du réseau d'échanges de l'UPA

Voir la galerie de photos

Les responsables du réseau de productrices et producteurs bio-conventionnel de l'UPA de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de l’Estrie, dressent un bilan positif des nombreuses activités depuis son lancement au printemps 2022.

Ce réseau d’expertise a pour but de favoriser l’échange de bonnes pratiques entre les productrices et producteurs biologiques et conventionnels, ainsi qu'avec les divers intervenantes et intervenants du milieu agricole, rappelle le président de l'UPA de la Chaudière-Appalaches, James Allen, en entrevue vidéo avec EnBeauce.com.

La vingtaine d'activités réalisées ont réunis un total de 527 participants. De plus, un webinaire, tenu en novembre dernier, a également rejoint 57 personnes. Sa rediffusion compte à présent plus de 100 visionnements.

Le réseau a aussi pour objectif de faire connaître les méthodes de gestion des ennemis des cultures en agriculture biologique et de sensibiliser les productrices et producteurs quant aux risques liés à l’utilisation des pesticides pour la santé et pour l’environnement. Bien qu’ils soient parfois indispensables en milieu agricole, les pesticides peuvent, dans certains cas, être remplacés par des actions qui, une fois mises en place, permettent d’en réduire leur utilisation.

Notons aussi qu'afin de répondre aux besoins d’information et d’accompagnement, les trois régions participantes ont organisé, pour une deuxième saison, des séances d’information, des ateliers de discussions ainsi que des visites de démonstration.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue avec le président de UPA de la Chaudière-Appalaches, James Allen, où il est aussi question de la révision de la Loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricole, et du dossier de la production porcine sur le territoire.