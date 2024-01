Prêts et fonds d'aide d'urgence aux entreprises: la Beauce s'en tire bien

Les responsables du réseau de productrices et producteurs bio-conventionnel de l'UPA de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de l’Estrie, dressent un bilan positif des nombreuses activités depuis son lancement au printemps 2022. Ce réseau d’expertise a pour but de favoriser l’échange de bonnes pratiques entre les productrices et ...