Près d'un million de nouvelles entailles dans la région

Près d'un million de nouvelles entailles, pour des projets de démarrage et d'agrandissement d'érablières dans la région, ont été attribuées lundi par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ).

Ce nombre fait partie des sept millions de nouvelles entailles octroyées par l'organisme pour l'ensemble du Québec.

La région est divisée en deux territoires administratifs de production, soit Appalaches-Beauce-Lotbinière, qui obtient 599 186 entailles, et Beauce, avec un quota supplémentaire de 390 291. Dans le premier groupe, elles concernent 290 entreprises acéricoles contre 219 pour le second.

L'émission de nouvelles entailles par les PPAQ découlait d'une décision du conseil d'administration du regroupement, notamment en raison de la faible récolte de 2023. Elle est aussi motivée par la demande constante des produits d'érable et une réserve stratégique de sirop d'érable fortement sollicitée.

L'attribution représente une augmentation de la capacité de production à terme de plus de 21 millions de livres de sirop d'érable par année. « L'acériculture est la locomotive de l'agriculture au Québec. La croissance de notre filière pousse à la hausse le nombre de fermes dans nos régions [...] Nous avons pris les moyens pour produire plus de sirop. Tous ensemble, nous tenterons d'atteindre notre objectif de renflouement de la réserve d'ici cinq ans, tout en continuant à répondre à la demande de sirop d'érable, ici et dans plus de 70 pays », a signalé Luc Goulet, président des PPAQ, par voie de communiqué de presse.