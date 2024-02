Pomerleau et Canam remplaceront le toit du stade olympique

Un consortium beauceron, formé des entreprises Pomerleau et du Groupe Canam, vient d'obtenir le contrat de 870 millions de dollars pour le remplacement de la toiture du Stade olympique de Montréal.

C'est la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, qui en a fait l'annonce ce matin.

Les travaux s'échelonneront sur les quatre prochaines années. Le Stade olympique sera fermé pendant la durée des travaux, mais toutes les autres installations du Parc continueront d'offrir un programme varié, notamment grâce aux divers festivals, aux activités extérieures, aux sentiers, au centre sportif ainsi qu'à la tour du stade, dans laquelle 2 000 employés travaillent au quotidien.

La nouvelle toiture sera fixe, rigide et comportera un cerceau transparent en verre. Cet élément caractéristique deviendra la plus grande fenêtre sur le ciel à Montréal, permettant d'inonder l'enceinte de la lumière du jour ou d'offrir au public une vue sur la nuit étoilée et d'ainsi faire honneur à l'idée de son concepteur, Roger Taillibert, a rappelé la ministre Proulx lors de l'annonce.

Ce bâtiment est la seule enceinte au Québec pouvant rassembler plus de 50 000 personnes.