La Banque du Canada maintient son taux directeur à 5 %

La Banque du Canada a annoncé aujourd’hui qu’elle maintient le taux cible du financement à un jour à 5 %. Le taux officiel d’escompte demeure à 5¼ %, et le taux de rémunération des dépôts, à 5 %. De même, la Banque poursuit sa politique de resserrement quantitatif.

L’expansion économique mondiale a ralenti au quatrième trimestre. La croissance du produit intérieur brut (PIB) américain a aussi ralenti, mais est restée étonnamment robuste et généralisée, portée par une forte contribution de la consommation et des exportations. Dans la zone euro, la croissance économique était nulle à la fin de 2023, après s’être contractée au troisième trimestre. L’inflation a continué de diminuer aux États-Unis et dans la zone euro. Les rendements des obligations ont augmenté depuis janvier, alors que les écarts de taux sur les obligations de sociétés ont rétréci. Les marchés des actions ont nettement progressé. Les prix mondiaux du pétrole dépassent légèrement les niveaux supposés dans le Rapport sur la politique monétaire de janvier.

Au Canada, l’expansion de l’économie au quatrième trimestre a été supérieure aux attentes, mais son rythme est demeuré faible et en dessous de son potentiel. Le PIB réel a augmenté de 1 %, après un recul de 0,5 % au troisième trimestre. La consommation s’est accrue de seulement 1 %, et la demande intérieure finale s’est contractée sous l’effet d’une importante baisse des investissements des entreprises. Une forte hausse des exportations a stimulé la croissance. L’emploi continue de progresser plus lentement que la population, et il y a maintenant des signes que les pressions sur les salaires pourraient être en train de s’atténuer. Dans l’ensemble, les données semblent indiquer que l’économie affiche une modeste offre excédentaire.

L’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation (IPC) est descendue à 2,9 % en janvier, l’augmentation des prix des biens s’étant encore modérée. La hausse des frais de logement reste élevée et est le facteur qui contribue le plus à l’inflation. Des pressions inflationnistes sous-jacentes persistent : les mesures de l’inflation fondamentale sur un an et sur trois mois se situent dans la fourchette de 3 à 3,5 %, et si la part des composantes de l’IPC dont la croissance est supérieure à 3 % a baissé, elle demeure au-dessus de la moyenne historique. La Banque s’attend encore à ce que l’inflation reste près de 3 % dans la première moitié de 2024, puis diminue progressivement.

Le Conseil de direction a décidé de maintenir le taux directeur à 5 % et de continuer à normaliser le bilan de la Banque. Il demeure préoccupé par les risques entourant les perspectives d’inflation, surtout la persistance de la forte inflation sous-jacente. Le Conseil de direction veut voir l’inflation fondamentale continuer de baisser, et ce, de façon durable. Il surveille encore de près l’équilibre entre l’offre et la demande, les attentes d’inflation, la croissance des salaires et les pratiques d’établissement des prix des entreprises. La Banque reste déterminée à rétablir la stabilité des prix pour la population canadienne.

La prochaine date d’établissement du taux cible du financement à un jour est le 10 avril 2024. La Banque publiera sa prochaine projection complète pour l’économie et l’inflation, ainsi qu’une analyse des risques connexes, dans le Rapport sur la politique monétaire qui paraîtra également à cette date.