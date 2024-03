Lancement du livre des 100 ans d’histoire de Comact

C'est aujourd'hui que BID Group a procédé, devant plus d'une centaine d'employés de ses installations de Saint-Georges, au lancement du livre Comact: 100 ans d'histoire, qui retrace le cheminement de ce fleuron beauceron, devenu chef de file mondial dans l’industrie de la transformation du bois.

Le bouquin est la résultante de plus de 800 heures de travail effectuées par l'archiviste de la Société du patrimoine de Saint-Éphrem-Beauce, Jean-Pierre Dupuis, qui n'avait pas prévu que le projet initial de recherche « de deux-trois pages avec une dizaine de photos » se transformerait en un ouvrage de plus de 100 pages.

Le livre invite à plonger dans l’histoire de l’entreprise fondée en 1924, à Saint-Éphrem-de-Beauce, par Jos Côté, et à la découvrir à travers les yeux et les expériences de ceux qui l’ont façonnée au cours des décennies. Jean-Pierre Dupuis avoue d'emblée que la portion la plus agréable de préparation du livre, qu'il a entièrement écrit et monté, a été la rencontre de personnes qui ont été associées, de près ou de loin, à la compagnie. C'est le cas d'Andrée Côté, fille de Jos Côté, qui a raconté comment son père avait commencé dans son modeste atelier.

Au fil du temps, l'entreprise est passée dans les mains de plusieurs propriétaires, dont la plus récente acquisition par BID Group en 2013. Notons que l'usine de Saint-Georges, qui compte actuellement 335 employés, a ouvert ses portes en 1974. Les installations de Saint-Éphrem embauchent 150 travailleurs.

« Ce livre est le résultat de beaucoup de travail, afin de se rappeler notre passé, d'où nous sommes partis, et ce qui nous a permis de devenir qui sont sommes aujourd'hui. Il souligne notre engagement envers nos clients, employés et partenaires. Nous espérons qu’il inspirera les générations futures d'entrepreneurs et de leaders à poursuivre leurs rêves avec passion et résilience. », a souligné Simon Grondin, vice-président senior de la division fabrication de BID Group.

Parmi les invités au lancement, on retrouvait une trentaine d'employés retraités. Des exemplaires du livre seront distribués parmi les employés, clients et acteurs clés dans le fonctionnement de l’entreprise beauceronne. Une version digitale sera également mise à la disposition du public sur le site web 100e anniversaire (Innovation & Excellence opérationnelle | Bid Group) dans les prochaines semaines.