Vallée Auto Saint-Georges investit 8 M$ dans une nouvelle concession

Le concessionnaire Vallée Auto Saint-Georges a annoncé, ce mardi 26 mars, l'investissement de 8 M$ dans de nouveaux locaux situés au coin de la 120e rue et de la route 204 à Saint-Georges.

Le déménagement est prévu pour l'année prochaine et l'équipe bénéficiera d'un bâtiment neuf de près de 2 500 mètres carrées.

En effet, selon les trois copropriétaires, Billy Poulin, Eric Maheux et Bernard Bolduc les locaux actuels sur le boulevard Lacroix étaient devenus trop petits, et aucune possibilité d'agrandissement n'était possible.

« Plusieurs options ont été analysées au cours des dernières années, et il s’avère qu’un déménagement sur un terrain beaucoup plus vaste et plus flexible devait être considéré », a précisé M. Poulin.

Le nouveau projet inclura un plus grand espace avec plusieurs stationnements ainsi que de nouvelles baies mécaniques, en plus de 3 nouvelles baies destinées uniquement au service d’esthétique.

« Le nouvel édifice répondra également aux normes de Volkswagen, de sorte que nous pourrons dorénavant accueillir toute la gamme des véhicules électriques ID (I.D 4, I.D. Buzz et I.D 7) ».

Pour rappel, établi depuis 1959, Vallée Auto St-Georges est l’un des plus vieux concessionnaires Volkswagen de la province.