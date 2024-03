Bilan positif pour l'assemblée générale annuelle de DENB

C’est devant plus d’une quarantaine de participants, à Sainte-Marie, le 20 mars dernier, que Développement Économique Nouvelle-Beauce (DENB) a présenté son bilan lors de son assemblée générale annuelle.

L’équipe de DENB a, encore une fois, réitéré son statut d’accompagnateur clé auprès des entreprises de la région, et ce, dans différentes facettes.

En plus de l’accompagnement financier, l’équipe de DENB a continué à soutenir les entreprises dans leurs projets d’affaires. C’est plus de 2 720 interventions qui ont été réalisées auprès de plus de 710 promoteurs. Ces interventions ont été réalisées sous diverses formes comme : service-conseil, soutien au plan d’affaires et prévisions financières, recherche d’informations et de financement, référencement à des ressources spécialisées, soutien à l’implantation, etc. Dans la dernière année, DENB a aussi été impliqué dans plusieurs dossiers de relève d’entreprise permettant ainsi de conserver ces entreprises bien actives sur notre territoire.

DENB a également suivi la fermeture de l’usine d’Olymel à Vallée-Jonction qui a eu l’effet d’une onde de choc pour La Nouvelle-Beauce. Olymel étant le plus gros employeur de la région et un abattoir à gros volume, l’entreprise était un joueur important dans le portrait économique de la région. DENB a donc joué un rôle de coordonnateur auprès d’un comité de suivi composé de l’ensemble des acteurs politiques et des divers intervenants pouvant travailler à amoindrir l’impact de cette fermeture sur les employés, les producteurs de porcs, les fournisseurs, la municipalité de Vallée-Jonction ainsi que la région. L’équipe a aussi collaboré à diverses activités, dont certaines avec le comité de reclassement en place pour faciliter le placement des travailleurs dans d’autres entreprises d’ici.

L'organisation a également réalisé un Salon Robotique & Automatisation qui a eu lieu en mai 2023. Plus de 650 participants, provenant principalement du milieu manufacturier, étaient présents. Cette première édition a regroupé plus de 50 exposants spécialisés dans le domaine, provenant autant du niveau local, régional, provincial et même à l’international. Une 2e édition qui se tiendra au printemps 2025 est déjà en planification.

Un remerciement spécial

Tous les administrateurs ainsi que toute l’équipe de DENB souhaitent remercier chaleureusement David Poulin, vice-président et administrateur, qui a été un allié très précieux et impliqué durant les six dernières années dans le développement de DENB.

De ce fait, les membres du conseil d’administration souhaitent la bienvenue à un tout nouvel administrateur, soit Marc Rioux, président et directeur général chez Finitec.