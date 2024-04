Neuf lauréats locaux au 26e Défi OSEntreprendre

Neuf entreprises du territoire de la Beauce-Etchemins reçoivent une distinction locale dans le volet Création d’entreprise et Faire affaire ensemble du 26e Défi OSEntreprendre, vient-on d'annoncer par voie de communiqué de presse.

Un jury local, composé de gens d’affaires de la région, a permis de nommer un lauréat par territoire pour chacune des catégories présentées qui sont les suivantes:

Volet Création d’entreprise | Commerce

Les Jardins d’Autarcie, de Vallée-Jonction en Nouvelle-Beauce et la Ferme Ricolanne inc. située à Lac-Etchemin dans la MRC des Etchemins représenteront la région dans la Catégorie Commerce. Cette catégorie regroupe les entreprises ayant un point de ventre physique et/ou numérique, dont la majorité du chiffre d’affaires est liée à la vente directe au consommateur.

Volet Création d’entreprise | Catégorie Innovations technologique et technique

LesCy solution inc., de Saint-Séverin dans Beauce-Centre, représentera la région dans la Catégorie Innovations technologique et technique. Cette catégorie regroupe les entreprises qui créent des produits, des procédés ou des applications innovatrices visant à améliorer, changer, modifier, transformer ou encore révolutionner un secteur d’activité ou une pratique sociale.

Volet Création d’entreprise | Catégorie Services aux individus

Dômes Bellechasse, entreprise établie à Saint-Luc dans la MRC des Etchemins, représentera la région dans la Catégorie Services aux individus, dans laquelle elle compétitionnera contre d’autres entreprises qui fournissent des services à la population, incluant la restauration et l’hébergement.

Volet Création d’entreprise | Catégorie Services aux entreprises

Alliance Communications RH inc., de Lac-Etchemin dans les Etchemins et l’entreprise Matériel Passerelle, de Notre-Dame-des-Pins en Beauce-Sartigan, représenteront la région dans la Catégorie Services aux entreprises, catégorie destinée aux entreprises qui fournissent des services à des organismes ou autres entreprises.

Volet Création d’entreprise | Catégorie Exploitation, transformation, production

Le Mien de Beauceville, dans la MRC de Beauce-Centre, et Produits Seconde Nature de Notre-Dame-des-Pins, en Beauce-Sartigan, représenteront la région dans la catégorie regroupant les entreprises qui exploitent des ressources naturelles, ou produisent ou transforment des produits semi-finis ou finis, à l’exception des biens bioalimentaires destinés à l’alimentation humaine.

Volet Faire affaire ensemble

Verso Microbrasserie, de Lac-Etchemin représentera la MRC des Etchemins dans le volet Faire affaire ensemble du Défi Osentreprendre qui vise à faire rayonner des entreprises se démarquant par leurs pratiques d’approvisionnement auprès de fournisseurs de partout au Québec.

Les entreprises lauréates passent à l’étape de sélection régionale, qui se déroulera le 2 mai prochain, au Cégep de Lévis.

Développement économique Nouvelle-Beauce, Beauce-Centre Économique, le Conseil économique de Beauce et la MRC des Etchemins, agissent comme partenaires locaux de cette compétition entrepreneuriale.