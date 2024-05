Six projets beaucerons lauréats du 26e Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches 

Six projets beaucerons ont été récompensés lors du 26e Gala du Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches, qui s'est tenu ce jeudi 2 mai.

La présidente d’honneur régionale de cette édition Natacha Lagarde, co propriétaire de la Ferme des Cent Acres au Lac-Etchemin, s’est dit très inspirée par le dynamisme des lauréats. «Avec tous les beaux projets et entreprises que j’ai vus ce soir, je suis confiante en l’avenir et en la prospérité de notre région!» Le Défi OSEntreprendre, selon elle, est le tremplin par excellence pour mettre en lumière ce qui se fait de beau dans la région!

Les personnes présentes ont pu apprécier le message inspirant de William Lachance, étudiant et porte parole régional du volet Scolaire qui n’a pas manqué de souligner l’importance de croire en soi et de poursuivre ses rêves.

Lors de ce gala, 23 prix ont été remis aux lauréats qui se sont démarqués par leur candidature et des bourses totalisant près de 24 000 $ ont été décernées à ces jeunes et ces entrepreneurs.

Lauréats Volet Scolaire

Catégorie Primaire Préscolaire (maternelle)

• Les semis (École de Léry-Monseigneur-de-Laval/CSS de la Beauce-Etchemin)

Catégorie Primaire 1er cycle (1re et 2e années)

• Course colorée 2024 (École primaire les Sittelles/CSS de la Beauce-Etchemin)

Catégorie Primaire 2ecycle (3e et 4e années)

• ÉcoKids Jeune COOP (École de la Ruche/CSS des Navigateurs)

• Le P’tit Marché (École Primaire Let’s Go à Saint-Georges)

Catégorie Primaire 3ecycle (5e et 6e années)

• Les VI cartes à Paul (École institutionnelle Paul VI et du Saint-Nom-de-Marie/CSS des Appalaches)

Catégorie Primaire adaptation scolaire

• Centre d’idées pour l’amitié (École de la Ruche/CSS des Navigateurs)

Catégorie Secondaire 1er cycle (1ère et 2e années)

• Cœur et saveur : la recette du bonheur ! (École Beaurivage/CSS des Navigateurs)

Catégorie Secondaire 2ecycle (1ère et 2e années)

• Local des passions (École Pointe-Lévy/CSS des Navigateurs)

Catégorie Adaptation scolaire — Secondaire et Éducation des adultes

• Fraîchement Préparé pour Toi ! (Polyvalente des Abénaquis/CSS de la Beauce-Etchemin)

• Friperie La mode filante (Centre d’éducation des adultes des Navigateurs [immeuble Champagnat]/CSS des Navigateurs)

Catégorie Formation professionnelle et Éducation des adultes

• Croque-monsieur sur roulettes (Centre de formation des Bâtisseurs [Immeuble l’Accueil]/CSS de la Beauce Etchemin)

Catégorie Collégial

• Unique Plastique (Cégep de Lévis-Lauzon)

Catégorie Universitaire

• Podcast « Nourris ton esprit » (Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis)

Lauréats Volet Création d’entreprise

Catégorie Commerce

• Équipements Agwheel inc. (Ville de Lévis)

Catégorie Exploitation, transformation, production

• Produits Seconde Nature (Notre-Dame-des-Pins/MRC de Beauce-Sartigan)

Catégorie Innovation technologique et technique

• GDR Technologies inc. (Cap-Saint-Ignace/MRC de Montmagny)

Catégorie Services aux entreprises

• Helsy Traiteur (Beaumont/MRC de Bellechasse)

Catégorie Services aux individus

• La Curieuse s.e.n.c. (Saint-Jean-Port-Joli/MRC de L’Islet)

• Horizon Créations Extérieures inc. (Ville de Lévis)

Volet Réussite inc.

• La Baleine Nomade (Ville de Lévis)

Volet Faire affaire ensemble

• Les petits sorciers (Saint-Gilles/MRC de Lotbinière)

Prix Coup de cœur Flexipreneur du Réseau des SADC et CAE

• Ajna Yoga s.e.n.c. (Thetford Mines/MRC des Appalaches)

Prix Coup de cœur régional Développement durable

• Équipements Agwheel inc. (Ville de Lévis)

Prix Coup de cœur régional Coopératif

• ÉcoKids Jeune COOP (École de la Ruche/CSS des Navigateurs)