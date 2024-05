L'entrepreneur Renaud Labonté se dévoile aux Homardises 2024

La soirée des Homardises 2024 en direct de l'univers de Renaud Labonté, organisée par la Chambre de Commerce et d'Industrie Nouvelle-Beauce, se déroulait ce jeudi 9 mai à Sainte-Marie.

C’est devant une salle comble de plus de 300 personnes d’affaire de la Nouvelle-Beauce et d’ailleurs que se sont déroulés les Homardises.

La thématique country a apporté une touche bien particulière à cette soirée. La thématique en direct de l’univers a permis aux gens présents d’en apprendre davantage sur l’homme d’affaire, Renaud Labonté.

« La soirée a été un franc succès! L’équipe de la CCINB ne s’attendait pas à ce que les gens embarquent autant dans la thématique! C’était assez impressionnant de voir plus de 300 cowboy et cowgirl dans la salle quand normalement, lors des événements de la CCINB, les gens sont habillés en tenue de ville », a mentionné la directrice générale de la CCINB, Marie-Christine Lavoie.

« Le record de participation, on la doit à notre président d’honneur. Renaud est un homme grandement impliqué au sein de la communauté d’affaire et dans différente causes comme Leucan, le Club Rotary de St-Georges ainsi que La Rencontre, organisme en santé mentale. Les gens d’affaires ont répondu présent à la soirée ainsi que ses frères, ses sœurs et ses 5 enfants. On peut dire que la soirée a été à l’image de notre président d’honneur : amusante et divertissante! ».

Les spectateurs ont pu participer à un quiz « Connais-tu ton Renaud », avec plusieurs témoignages. La soirée c’est clôturé avec une soirée dansante country avec Fred Acoustic version band.

À noter également la présence de Bernard Drainville, ministre de l’Éducation et ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches, Luc Provençal député de Beauce-Nord au sein de la Coalition Avenir Québec, Éric Duhaime chef du parti conservateur du Québec ainsi que plusieurs maires, mairesses et conseillers municipaux des différentes ville et municipalités de la région.