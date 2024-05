Ouverture de Pizza Salvatoré à Beauceville

La chaîne Pizza Salvatoré ouvre aujourd'hui au nouveau comptoir, sur le boulevard Renault à Beauceville.

Le resto sera opéré par le propriétaire franchisé Claude Bureau, soit une troisième concession avec cette bannière pour l'homme d'affaires.

Et comme c'est la tradition de la chaîne pour chaque localité dans laquelle elle s'implante, on remettra gratuitement 100 pizzas larges aux organismes communautaires, sportifs et culturels beaucevillois.

Rappelons que Pizza Salvatoré a vu le jour à Saint-Georges en 1964. L'entreprise familiale compte 85 pizzerias en opération au Québec.