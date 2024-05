Les fondateurs de Garaga rachètent le Groupe Novatech

La famille Gendreau, propriétaire de Garaga Inc, a annoncé, ce mercredi 22 mai, la signature d’une entente visant l’acquisition du Groupe Novatech inc. leader dans la fabrication de portes d’acier, de fenêtres de portes, de portes-patio et de produits verriers.

Cette acquisition s’effectue avec l’appui d’investisseurs actionnaires 100% québécois tels qu’Investissement Québec (IQ), le Fonds de solidarité FTQ (Fonds) et le président actuel de Novatech, Harold Savard. La clôture du financement par les investisseurs et de la transaction d’achat est prévue pour le 27 mai.

Avec cette nouvelle acquisition, la famille Gendreau est maintenant propriétaire de deux fleurons québécois qui cumulent un chiffre d’affaires annuel de plus de 1 milliard de dollars et plus de 3 000 employés.

« L’acquisition du Groupe Novatech s’inscrit dans la poursuite du parcours entrepreneurial de notre famille. Nous sommes privilégiés d’être maintenant propriétaires de deux organisations solidement implantées dans leur marché nord-américain qui seront amenées à partager leurs connaissances et leur vision de l’industrie », explique Maxime Gendreau, co-président de Garaga.

« Il est important de préciser que les deux organisations, Garaga, l’entreprise fondée par notre père Michel Gendreau, et le Groupe Novatech, fondé par Raymond Ouellette, continueront d’opérer de manière complètement autonome ».

« Cette transaction d’envergure entre la famille Gendreau et le fondateur de Novatech, M. Raymond Ouellette et les actionnaires actuels, assure ainsi la pérennité de la propriété québécoise du Groupe Novatech tout en permettant une transition d’actionnariat naturelle pour l’organisation. (...) L’expérience reconnue de la famille Gendreau dans l’opération et le développement d’entreprise établie au Québec, au Canada et aux États-Unis nous permettra de poursuivre notre croissance, de conserver notre culture et nos valeurs d’entreprises », a complété Harold Savard, président du Groupe Novatech.

Également dans la transaction, par l'intermédiaire du Fonds de solidarité FTQ, le gouvernement du Québec voit ce rachat comme une très bonne nouvelle pour l'économie locale.

« Le repreneuriat, c’est un outil stratégique pour préserver la propriété québécoise de nos entreprises. Cela garantit non seulement le maintien des emplois et des services essentiels dans nos régions, mais aussi la pérennité de nos fleurons québécois. L’acquisition de Novatech par la famille Gendreau montre l’engagement de nos entrepreneurs à propulser notre économie vers l’avant », a soutenu Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Avec la longue feuille de route de la famille Gendreau dans le secteur manufacturier et la présence de Harold Savard à la tête de l’entreprise, toutes les conditions sont réunies pour assurer la croissance de Novatech. Le maintien de la propriété québécoise d’entreprises du Québec de toutes tailles n’est possible qu’avec des cédants comme Raymond Ouellette, le fondateur de Novatech, et des repreneurs comme la famille Gendreau. La croissance pérenne des entreprises québécoises étant au cœur des priorités du Fonds de solidarité FTQ, je suis fière de m’associer à eux, de même qu’au gouvernement du Québec, pour que l’histoire de Novatech se poursuive au Québec », a déclaré Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ.