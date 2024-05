Le Jarret d'Or décerné à Beauce Carnaval

Les 11 partenaires de la 4e édition du Mois de la mécatronique dressent un bilan positif des activités tenues du 1er au 24 mai. Plus de 430 personnes ont participé aux neuf activités offertes en virtuel et en présentiel. Celles-ci s’adressaient aux gestionnaires, professionnels et employés d’entreprises manufacturières, ainsi qu’aux étudiants ...