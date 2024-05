Interbois aménage ses nouveaux bureaux dans l'ancien couvent de Saint-Odilon

Le fabricant de finition intérieure, Interbois, a ouvert les portes de ses tout nouveaux locaux, qui ont été aménagés dans l'ancien couvent de Saint-Odilon-de-Cranbourne.

« Lorsque le maire nous a proposé ces locaux centenaires, l’intérêt a été immédiat, car cela correspondait parfaitement à notre philosophie de redonner grâce et beauté à des espaces existants plutôt que de construire du neuf », a déclaré Marie-Ève Drouin, présidente et cheffe de direction chez Interbois, lors de l'inauguration officielle des lieux hier, en fin d'après-midi.

L'édifice entièrement retapé est situé sur la rue Langevin à quelques minutes du site de l’usine de fabrication. L’objectif de départ des locaux était de créer un environnement actuel et dynamique pour l’équipe tout en préservant les éléments qui font l’authenticité et le cachet des lieux. « Nous souhaitions également revisiter l’idée préconçue d’un espace de bureau commercial typique afin de transformer chaque zone de travail en un endroit où on se sent comme à la maison. Bien sûr, nous voulions mettre en valeur la diversité de nos produits en les intégrant de façon originale », a ajouté la femme d'affaires, en affirmant être installée dans « les plus beaux bureaux commerciaux » de la Beauce.

Les dirigeants de l'entreprise ont aussi profité de l'occasion pour dévoiler l’image de marque revampée du fabricant.

Notons qu'Interbois est une entreprise familiale fondée en Beauce en 1996. Elle emploie près de 150 personnes.