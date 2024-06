Groupe Abbatiello lance Québec Franchise Développement

Le Groupe Abbatiello vient de lancer l'entreprise Québec Franchise Développement (QFD), une nouvelle société de courtage dans le domaine de la franchise en restauration pour stimuler le développement économique dans toutes les régions du Québec et provinces canadiennes.

L'entreprise annonce déjà neuf bannières québécoises et canadiennes de renom dans son portefeuille de courtage, dont BarBurrito Restaurants Inc. avec plus de 300 emplacements d’un océan à l’autre au Canada et Osmow's comptant 150 restaurants déjà établis en Amérique du Nord, auxquelles s'ajoutent à cette date Sushi Sama, Groupe Torino, le Maître Glacier, Souvlaki Authentique Restaurants, Le Poké Station, Topla! et Pizza Salvatoré, ces deux derniers étant propriété du Groupe Abbatiello.

« Nous sommes enthousiastes de lancer Québec Franchise Développement et de pouvoir soutenir de futurs franchisés et des franchiseurs de l’externe souhaitant s’établir au Québec », signale Élisabeth Abbatiello, porte-parole de l'entreprise. « Notre objectif est de créer des opportunités d'emploi et de contribuer à la croissance économique en favorisant l'expansion de franchises de renom d'ici mais également d'ailleurs. Nous sommes convaincus que notre modèle éprouvé qui a fait ses preuves avec Pizza Salvatoré et notre engagement envers nos partenaires franchisés nous permettront de réaliser cet objectif avec succès. »