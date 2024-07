Bilan de mi-saison en assurance récolte en Chaudière-Appalaches

La Financière agricole du Québec a réalisé un bilan de mi-saison en assurance récolte pour la région de la Chaudière-Appalaches.

Ce bilan décrit les conditions climatiques et leurs effets sur les cultures produites dans cette région. Il fait également le point sur la survie à l'hiver des plantes pérennes et des abeilles ainsi que sur l'ensemencement, le développement des cultures annuelles et le déroulement des premières récoltes.

« Ce bilan présente un portrait de l'état des cultures de la mi-saison et des impacts climatiques sur celles-ci. Dans l'éventualité où les rendements ou la qualité d'une récolte ne sont pas présents, les producteurs et les productrices pourront compter sur le Programme d'assurance récolte de même que sur l'accompagnement professionnel de notre personnel », a mentionné Denis Bérubé, directeur régional.

Faits marquants en date du 2 juillet