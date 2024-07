Tournoi de golf du CEB : la relève à l'honneur

Le Conseil économique de Beauce (CEB) a tenu la 42e édition de son tournoi de golf « L’Annuel en affaires », ce vendredi 12 juillet, au Club de Golf St-Georges avec 264 golfeurs inscrits.

C’est sous le thème « Impliquons nos leaders de demain » que l'événement annuel s'est déroulé, sous la présidence d'honneur de Nicolas et Élisabeth Dupuis d'Ultima Fenestration.

« L’équipe du CEB a mené l’événement d’une main de maître! Les gens étaient heureux d’être présents à cette 42e édition du tournoi et de réseauter entre gens d’affaires. Avec une température idéale, quoi demander de mieux! », ont lancé les deux présidents.

Le tournoi s’est déroulé sous la formule « Shotgun Mulligan » avec un départ à 7h et un à 13h, et des équipes de quatre joueurs. L’événement a permis au CEB de récolter un peu plus de 30 000 $ qui serviront aux opérations annuelles de l’organisme.

Il est important de souligner que tous les fonds générés par cette activité sont indispensables et soutiennent la mission de développement économique de l’organisation.

Le quatuor remportant les honneurs pour les départs du matin, avec un impressionnant score de

-16, était composé de Olivier Caron-Lapierre, Nicolas Mathieu, Alex Gagnon d’IG Gestion de patrimoine, accompagné de Jean-Pierre Morin de Essor Assurance.

En après-midi, le quatuor gagnant composé de François Beaudoin, Jérôme Marceau, Jérémy Sénéchal et David Duquet, représentant l’entreprise RM Recrutement International, a réalisé un score de -15.

La présidente du CEB, Peggy Duquet et la directrice du CEB, Hélène Latulippe, tiennent à remercier les nombreux commanditaires, bénévoles et participants qui ont fait de cet événement une journée des plus agréables.