Jeff Cantin à la présidence de la CCINB

À l'issue de son Assemblée générale annuelle, qui s'est déroulée mercredi, la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB), l'organisme a procédé à la nomination d'un nouveau président à la tête du conseil d'administration, en la personne de Jeff Cantin.

Il succède à Chantal Gravel qui avait annoncé son départ.

Administrateur de la CCINB depuis deux ans maintenant, M. Cantin s'est grandement impliqué dans divers comités, dont celui sur les jeunes professionnels et pour l'organisation du tournoi de golf. « Je suis vraiment content de relever ce défi-là, entouré d'une équipe hors pair. Nos employées permanentes ont à cœur le succès de notre chambre, Sur notre CA en or, on a des gens en ressources humaines, en communication, en droit des affaires, on a des gens de chiffres, des gestionnaires. Nous sommes une belle équipe pour faire grandir l’organisation » a signalé le nouveau président.

Quant à Chantal Gravel, elle était impliquée sur le conseil d’administration depuis 12 ans, dont quatre à titre de présidente. « Après plus de 12 ans à siéger au sein du conseil d’administration à titre de trésorière et ensuite de présidente, le temps est venu pour moi de céder ma place. Combien enrichissantes ont été ces années! J’ai retiré tellement de mon passage à la Chambre, tant sur le volet personnel que professionnel. Je quitte en sachant que le gouvernail sera bien tenu et que la direction est bonne. Encore plein de beaux changements sont à venir et je suis confiante que ceux qui demeurent à la barre continueront à naviguer vers le meilleur », a-t-elle mentionné dans son message de départ.

Un nouvel administrateur a également été nommé pour combler le poste vacant. Il s’agit de d'Alexandre Labbé-Doyon, gestionnaire des services administratifs au Woodooliparc.

Pour sa part, la directrice générale de la CCINB, Marie-Christine Lavoie, qui en était à une première année complète en poste, elle a dressé un bilan positif des douze derniers d'opération de l'organisme, alors que l'on a enregistré des taux records de participation aux événements. « On le répète souvent mais c’est grâce à vous, chers membres, qui croyez en la mission, qui participez aux événements et qui soutenez la CCINB que nous pouvons continuer notre travail », a-t-elle livré lors de l'assemblée.

La rencontre a également permis de lancer la programmation d'activités de cet automne.