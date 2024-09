La Chapelle Fraser de Beauceville a fermé ses portes « en raison de circonstances imprévues », et ce, de façon inattendue pour les spectateurs qui avaient déjà des billets pour l’automne.

En effet, l’organisation a envoyé un courriel à tous ses clients avec la mention suivante: « C’est avec une immense tristesse que nous devons vous informer de l’annulation de tous les spectacles prévus à la Chapelle Fraser en raison de la fermeture de notre salle de spectacle. Nous savons à quel point l’ensemble des événements étaient attendus, et nous partageons pleinement votre déception. Cette situation, qui échappe complètement à notre contrôle, nous attriste profondément. » Elle précise également que les détenteurs de billets seront remboursés prochainement.

Rappelons que la nouvelle vocation de cette chapelle avait été annoncée en février 2023. « Ce projet en est un qui allie toutes nos passions, c’est-à-dire l’entrepreneuriat, la création, l’amour de la musique, les repas savoureux et l’envie de s’amuser », avaient souligné les propriétaires Véronique Labbé et Francis Gilbert, lors de leur événement de présentation. Ils ont ainsi effectué de nombreux travaux pour transformer les lieux en une salle de spectacle qui a accueilli plusieurs concerts et événements au cours de la dernière année.

Au moment d’écrire ces lignes, EnBeauce.com n’a pas été capable de joindre les propriétaires pour obtenir des informations supplémentaires ou des commentaires.