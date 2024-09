Un vent de fraîcheur au IGA Famille Groleau

Après six semaines de travaux, le supermarché IGA Famille Groleau, situé sur la 150e rue à Saint-Georges, a retrouvé une jeunesse.

« On est fiers d’avoir fait nos rénovations après dix ans. Pour notre onzième année, on donne une cure de jeunesse au magasin », a souligné le propriétaire Jason Groleau lors de l’inauguration officielle ce jeudi matin.

Plusieurs nouveautés sont désormais disponibles. On retrouve notamment un comptoir à sushi avec un cuisinier sur place ainsi qu’une nouvelle table à glace pour la section poissonnerie. La section fruits et légumes a été améliorée et le prêt à manger a été réaménagé pour offrir un meilleur service à la clientèle. Le commerce compte aussi quatre nouvelles sections:

- Sans gluten et biologique avec l’ajout de 400 produits,

- Prix club pour les familles avec des collations pour les enfants,

- Des produits cultivés à l’année au Québec,

- Microbrasserie du Québec où on retrouve maintenant 300 produits différents.

Dans cette entreprise familiale, tout le monde met la main à la pâte. Pascale Giroux, la conjointe de Jason Groleau, a rejoint le commerce depuis peu, leur plus grande fille a commencé à travailler à la caisse cette année tandis que leur plus jeune s’occupe des réseaux sociaux.

Rappelons que Jason Groleau est un ancien joueur de hockey, il a joué en junior majeur. Il a passé quatre ans en France et il a joué pour le Garaga pendant plusieurs années. Par la suite, l’homme d’affaires a travaillé dix ans pour la Brasserie Labatt. Enfin, cela fait désormais onze ans qu’il est à la tête de ce commerce IGA. Également propriétaire de Tradition à Saint-Éphrem, Jason Groleau s’enligne pour de nouvelles semaines de travaux.

IGA Famille Groleau est ouvert tous les jours de 8 h à 21 h, sauf le samedi et le dimanche, de 8 h à 20 h.

