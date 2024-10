Environek agrandit ses installations

L'entreprise d'économie sociale, Environek, spécialisée dans la récupération, le tri et la transformation en granules des différentes tubulures d’érablière, procèdera à un agrandissement de son usine de transformation à Saint-Malachie.

C'est la directrice générale du Groupe APTAS, Karine Gravel, dont fait partie l'entreprise, qui en a fait l'annonce aujourd'hui par voie de communiqué de presse.

Il s'agit d'in investissement de plus de 1,1 M$, qui permettra d'augmenter la superficie du bâtiment de 4 700 pieds carrés. Le montant comprend aussi l'achat de nouveaux équipements pour améliorer la production.

Rappelons qu’année après année, c’est plus de 3 000 tonnes de tubulures d’érablières qui atteignent le maximum de leur durée de vie et qui doivent être remplacées partout au Québec.

Pour ce projet d’envergure, Environek a pu compter sur divers partenaires, dont RECYC QUÉBEC, pour garantir le financement de l’agrandissement de l’usine.

Signalons que le Groupe Aptas emploie actuellement près de 130 personnes, dans trois usines situées à Sainte-Marie-de-Beauce et à Saint-Malachie. Elle dessert principalement les marchés de Chaudière-Appalaches et de Québec. Plus de 70 % des employés du groupe sont des personnes vivant avec des limitations fonctionnelles. C'est pourquoi il est membre du Conseil québécois des entreprises adaptées (CQEA).