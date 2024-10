Frédéric Lessard à la tête d'Alliance Polymères Québec

Frédéric Lessard, président-directeur général et propriétaire de l’entreprise Les Emballages EB, d'East Broughton, vient d'être nommé à la présidence d’Alliance Polymères Québec.

Les membres du conseil d’administration et le directeur général du regroupement, Simon Chrétien, en ont fait l'annonce aujourd'hui par voie de communiqué de presse.

L'homme d'affaires, qui est diplômé en finance de l’Université Concordia, occupait jusqu’à ce jour les fonctions de vice-président, ventes et marchés au sein de l'Alliance.

«C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je prends le rôle de président du conseil d’administration d’Alliance Polymères Québec. Je suis honoré de pouvoir contribuer, aux côtés du directeur général et de mes collègues du conseil, au développement ainsi qu’à l’innovation de l’industrie des plastiques et des matériaux composites au Québec. Ensemble, nous allons continuer à renforcer notre position de leader et à promouvoir une industrie plus durable et compétitive sur les marchés locaux et internationaux », a déclaré M. Lessard.

Rappelons qu’Alliance Polymères Québec se veut la voix des entreprises québécoises œuvrant dans les secteurs des plastiques et des matériaux composites. La région Chaudière-Appalaches comprend, à elle seule, près de 70 entreprises actives dans l’un ou l’autre de ces domaines, ayant un chiffre d’affaires global approchant le milliard de dollars et employant près de 5 000 personnes.