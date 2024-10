Vallée Auto St-Georges deviendra Beauce Volkswagen dans un nouveau bâtiment

Sylvio Morin/EnBeauce.com

De gauche à droite, Jeff Mourat, Bryan Lebrun et Patrick Houde, de Volkswagen Canada, Billy Poulin et Bernard Bolduc, copropriétaires de Vallée Auto, le conseiller municipal, Tom Redmond, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, Eric Maheux, copropriétaire de Vallée Auto, Louis-David Poirier, des Constructions Binet, Carl Benoit, de Volkswagen Canada, Mylène Veilleux et Jean-François Darisse, de RJDA Architectes, Jean-François Poirier, de la firme Stantec, et Alex Plante de Constructions Binet.​​​​​​​