Un soutien de 15 000 $ à la formation professionnelle acéricole

L'entreprise Les Équipements Lapierre versera 15 000 $ pour soutenir les trois prochaines cohortes du programme de production acéricole, offert par la Maison familiale rurale (MFR) du Granit de Saint-Romain, vient-on d'annoncer par voie de communiqué de presse.

Cette commandite de l'équipementier de Saint-Ludger servira notamment à couvrir certaines dépenses de fonctionnement de l'organisme. Les sommes répondront également aux besoins des jeunes étudiants du secondaire, inscrits au programme, qui rencontrent des difficultés financières ou autres pour leur permettre de poursuivre et de terminer leur formation académique. Outre l’enseignement en classe, ce programme de la MFR propose de la formation pratique à son érablière-école de 16 000 entailles et avec des maîtres de stage expérimentés.

«La participation financière de Lapierre à ce programme de formation est vraiment une occasion très particulière de soutenir la jeune relève de notre belle industrie», a indiqué la directrice générale de l’entreprise, Chantal Lapierre. Nous sommes impliqués dans la recherche et le développement ainsi que dans l’enseignement auprès de plusieurs organismes et institutions, mais je dois avouer que de s’engager significativement auprès d’une clientèle aussi jeune est une première pour nous. Nous en retirons sincèrement une très grande fierté et beaucoup de satisfaction.»

Soulignons que les Équipements Lapierre soutiennent déjà la Chaire de recherche Industrielle sur les technologies acéricoles (CRITA) de l’Université de Sherbrooke; le Centre de recherche, de développement et de transfert technologique acéricole ACER; le Proctor Maple Research Center de l’Université du Vermont; l’Institut international du sirop d’érable IMSI; le créneau d’excellence Acéricole; ainsi que les activités de recherches scientifiques du biologiste et vulgarisateur bien connu Stéphane Guay qui utilise une partie de la nouvelle érablière expérimentale de l’entreprise pour y effectuer différents travaux inédits et profitables au monde de l’acériculture.