Les étudiants du Cégep Beauce-Appalaches présentent leurs mini-entreprises

Au Cégep Beauce-Appalaches de Saint-Georges, les étudiants en technique de comptabilité et gestion vivent actuellement une expérience unique d'entreprenariat grâce au cours Démarrage d’entreprises. Ce dernier leur permet de créer et gérer des mini-entreprises pendant leur dernière année d’études.

EnBeauce.com est allé à la rencontre des trois nouvelles entreprises de l'année 2024 avec Mille et une surprises, Aubry et La Fabrique Rétro.

Selon Josée Talbot, enseignante responsable du cours, l’objectif principal est de réinvestir toutes les compétences acquises au cours des deux premières années du programme dans un projet concret. « Les étudiants commencent en septembre avec absolument rien. Ils doivent trouver une idée, créer des produits, chercher des fournisseurs et se procurer des fonds. On part vraiment de A à Z », a-t-elle expliqué.

Le projet s’étend sur plusieurs mois, de septembre à mars, et plonge les étudiants dans les réalités du monde entrepreneurial. Ils apprennent à surmonter les défis de la gestion d’entreprise, depuis la conception jusqu’à la vente, en passant par les aspects financiers et opérationnels. « Ce cour leur permet aussi d'arriver sur le marché du travail tout en sachant comment ça fonctionne, mais aussi à savoir si on veut être entrepreneur dans le futur.

», a souligné Josée Talbot.

Les mini-entreprises permettent également de développer des compétences en communication, en résolution de problèmes et en travail d’équipe, autant de qualités essentielles pour réussir en affaires.

Si des personnes sont intéressées pour découvrir les produits des différentes entreprises, il est possible de se rendre directement sur les pages Facebook de ces dernières.

