Des canettes qui font la différence: le projet des frères Blais

Les frères Pascal et Jérôme Blais, originaires de Saint-Théophile, sont les cofondateurs des barils Consigne-dons que vous avez peut-être vus apparaître récemment dans les dépanneurs de la région.

Leur objectif est d’inciter la population à recycler des canettes tout en soutenant une cause. Cette année, ils ont choisi la Fondation Martin-Matte qui vient en aide aux personnes ayant eu un traumatisme crânien.

« L’objectif c’est que 100% des revenus générés par les canettes vont à la fondation », a expliqué Pascale en entrevue avec EnBeauce.com.

Ils s’installent petit à petit en Beauce et prévoient d’installer le plus de barils possible dans les stations-service du Québec. À l’avenir, ils aimeraient prendre part à des événements ou même aller dans les campings par exemple. Une équipe interne est chargée de veiller à la bonne gestion des barils sans que les propriétaires aient à s’en préoccuper.

« Plus on va mettre de bacs, plus on va être heureux et plus on pourra amasser des fonds pour aider », a ajouté Jérôme. « On ne s’en rend pas compte, mais juste au Québec c’est un milliard de canettes qu’on passe par année et 30 % ne sont pas consignées! »

Découvrez les détails de leur projet dans l’entrevue vidéo ci-dessus.