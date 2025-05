Le 27e Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches couronne 26 lauréats

Plusieurs projets beaucerons ont été récompensés lors du 27e Gala du Défi OSEntreprendre Chaudière-Appalaches, qui a fait rayonner des élèves, accompagnés par leurs intervenants scolaires, des étudiants et des entrepreneurs de la région.

Les coprésidents d’honneur régionaux de cette édition, Alexandre Paré et Sébastien Blanchette, cofondateurs de Revtech Systèmes à Sainte-Marie, se sont dit très inspirés par le dynamisme des lauréats. « C’est avec beaucoup de fierté que nous sommes ici ce soir, en tant que présidents d’honneur, mais aussi comme anciens participants ayant, comme vous, osé croire à leur projet. » Le Défi OSEntreprendre a marqué un tournant dans leur parcours et c’est ce qu’ils ont souhaité aux finalistes et lauréats de cette 27e édition : « Gardez toujours en tête cette étincelle qui vous habite ».

Lors de ce gala, 26 prix ont été remis aux lauréats qui se sont démarqués par leur candidature et des bourses totalisant 24 000 $ en argent leur ont été décernées.

VOLET SCOLAIRE

Catégorie Primaire Préscolaire (maternelle):

• La crêperie! (École Primaire Let's Go)

Catégorie Primaire 1er cycle (1re et 2e années):

• Le marché de Noël des Sittelles (École primaire les Sittelles/ CSS de la Beauce-Etchemin)

Catégorie Primaire 2e cycle (3e et 4e années):

• Les Craies-ation lumineuses du Tournesol (École du Tournesol/CSS des Appalaches)

Catégorie Primaire 3e cycle (5e et 6e années):

• Les mini-entreprises Sainte-Thérèse (École Sainte-Thérèse/ CSS de la Beauce-Etchemin)

• Goûtez la cuisine d'ici, une bouchée = un sourire (École Morissette/ CSS de la Côte-du-Sud)

Catégorie Primaire adaptation scolaire:

• À la découverte des jeux avec les autres! (École de la Ruche/CSS des Navigateurs)

Catégorie Secondaire 1er cycle (1ère et 2e années):

• Café le Repaire (École de la Clé-du-Boisé/CSS des Navigateurs)

Catégorie Secondaire 2e cycle (1ère et 2e années):

• Porte cadEau Idéal (École Pointe-Lévy/CSS des Navigateurs)

Catégorie Adaptation scolaire — Secondaire et Éducation des adultes:

• Matin Gourmand (Centre de formation en entreprise et récupération (CFER)/CSS des Navigateurs)

Catégorie Formation professionnelle et Éducation des adultes:

• Les chroniques vertes (Centre d'éducation des adultes des Navigateurs (Immeuble Champagnat) /CSS des Navigateurs)

Prix Coup de cœur régional Coopératif:

• À la découverte des jeux avec les autres! (École de la Ruche/CSS des Navigateurs)

VOLET ÉTUDIANT

Catégorie Collégial:

• Extrusion de filament recyclé pour l'impression 3D (Cégep de Thetford)

Catégorie Universitaire:

• Revue InspirAction (Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis)

VOLET CRÉATION D’ENTREPRISE

Catégorie Commerce:

• David Poulin le Lunettier inc. (Thetford Mines/MRC des Appalaches)

Catégorie Économie Sociale:

• Gestion Loisir Leclercville (Leclercville/ MRC de Lotbinière)

Catégorie Exploitation, transformation, production:

• Ferme à ciel ouvert (Saint-Vallier/ MRC de Bellechasse)

• Unique Plastique (Ville de Lévis)

Catégorie Innovations technologique et technique:

• Haro technologies inc. (Ville de Lévis)

Catégorie Services aux entreprises:

• KLAC Gestion (Saint-Agapit/MRC de Lotbinière)

• Solutions SnowMate inc. (Ville de Lévis)

Catégorie Services aux individus:

• Pizzeria Péppé & Co inc. (Montmagny/MRC de Montmagny)

VOLET RÉUSSITE INC.

• Ferme Highland Lotbinière s.e.n.c. (Saint-Édouard-de-Lotbinière/MRC de Lotbinière)

VOLET FAIRE AFFAIRE ENSEMBLE

• Café la Mosaïque (Ville de Lévis)

PRIX COUP DE COEUR

Prix Coup de cœur Flexipreneur du Réseau des SADC et CAE:

• David Poulin le Lunettier inc. (Thetford Mines/MRC des Appalaches)

Prix Coup de cœur régional Développement durable présenté par Hydro Québec:

• Rose Vegan Alimentation (Saint-Jean-Port-Joli, MRC de l’Islet)