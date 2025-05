Visite en Beauce du ministre délégué à l’Économie

Le ministre délégué à l’Économie et à l'Innovation, Christopher Skeete, a passé la journée de jeudi dernier dans Beauce-Nord, pour rencontrer et échanger avec divers intervenants du milieu des affaires et du développement économique.

En compagnie du député Luc Provençal, il a d'abord effectué une visite des installations de l’entreprise Christian Marcoux Cuisine et mobilier design, de Saint-Isidore. La compagnie, qui a agrandi son usine l'automne dernier, est en pleine expansion, comptant maintenant une soixantaine d'employés.

Puis, il a participé à une table ronde sur des sujets variés, avec des élus, des représentants d'organismes de développement économique et des entrepreneurs locaux, aux bureaux de la MRC de la Nouvelle-Beauce, à Sainte-Marie. Outre la question des tarifs douaniers américians, il a été beaucoup question aussi du dossier des travailleurs étrangers temporaires (TET). Rappelons que depuis plusieurs mois, une coalition régionale réclame sans délai un moratoire sur les restrictions imposées à l’automne 2024 à ce programme, qui nuisent gravement à la compétitivité des entreprises québécoises.

À ce sujet, lors d'une rencontre en fin de journée avec les représentants de la presse régionale, le ministre Skeete a signalé que six des huit mesures restrictives relevaient du gouvernement fédéral. Attendant «avec impatience» de savoir qui allait hériter du porte-feuille de l'Immigration à Ottawa, il a dit espérer que le nouveau ministre soit ouvert à des critères «calibrés par région.»

Les deux élus ont ensuite obtenu une mise à jour du projet de District de la construction innovante, mené par Développement économique Nouvelle-Beauce avec divers partenaires. Il s'agit d'installations qui abriteront un laboratoire en robotisation et automatisation, un laboratoire acoustique ainsi qu’un espace de formation, d’animation et de collaboration entre les partenaires de l’écosystème d’innovation et les entreprises de la construction.

À cet égard, le gouvernement du Québec contribue à la hauteur de 60% du financement du projet, soit 72 000 $ provenant du Ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie et une tranche de 24 000 $ du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Enfin, Christopher Skeete a complété son séjour en assistant à la soirée du 95e anniversaire de la Chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Beauce, qui s'est déroulée au Centre Caztel de Sainte-Marie, avec plus de 300 convives.